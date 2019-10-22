Москва, , 08:21 — REGNUM Новые правила дорожного движения (ПДД), которые будут учитывать присутствие на дорогах беспилотных машин, разработают в России к 2022 году. Об этом, как передает агентство «Москва», заявил вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

По словам Белянко, на данный момент, когда на дорогах тестируются несколько беспилотников, на них участникам дорожного движения можно не обращать внимания. Однако, когда число беспилотников возрастет, придётся изменять правила дорожного движения.

«С Госавтоинспекцией мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в правила. Они должны быть готовы к 2022 году, когда закончится юридический эксперимент в сфере беспилотного транспорта, утвержденный правительством в конце 2018 года», — сообщил вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС».

Напомним, что тесты беспилотных машин на дорогах общего пользования начались в российской столице летом 2019 года. На данный момент испытания на дорогах проходят три десятка беспилотников. Ожидается, что к концу 2019 года их число вырастет до 100 единиц, а к 2021 году количество беспилотников в Москве увеличится до тысячи.

Читайте также: Ford запатентовал программируемый беспилотник