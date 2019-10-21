Купертино, США, , 20:43 — REGNUM В сети появилась новая информация, которая говорит о том, что гарнитура дополненной реальности Apple может выйти на рынок в 2020 году. Об этом 21 октября сообщило агентство Bloomberg.

Автор статьи утверждает, что Apple «нацелена» на выпуск своих AR-очков имено в этот период. Ранее такие же ожидания озвучил известный отраслевой аналитик Минг-Чи Куо. Однако есть также информация, согласно которой компания всё ещё не разработала для будущей гарнитуры приложение. Таким образом, не стоит ожидать, что это устройство Apple появится в продаже уже в ближайшее время, т. е. в начале 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчик Стив Троутон-Смит нашел в файлах к iOS 13 документ, в котором упоминалась будущая гарнитура дополненной реальности Apple. Впервые об этом проекте Apple стало известно в августе 2017 года.

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