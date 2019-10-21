Москва, , 16:46 — REGNUM В министерстве обороны Российской Федерации подтвердили информацию об отмене запуска одной из межконтинентальных баллистических ракет во время учений «Гром-2019». Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что во время ракетный учений «Гром-2019» произошла некая «нештатная ситуация» и одна из МБР не была запущена.

В Минобороны РФ пояснили, что действительно, одна из МБР Р-29 «Синева» не была запущена с атомной подводной лодки «Рязань» из-за технического состояния ракеты.

Уточняется, что решение об отмене запуска второй МБР с подлодки «Рязань» было принято после оценки технического состояния ракеты непосредственно перед пуском.

При этом решение было принято на пункте управления Вооруженных Сил России, который в ходе учений обладал всей полнотой оперативно-тактической обстановки.