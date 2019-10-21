Москва, , 15:19 — REGNUM В государственной корпорации «Ростех» разрабатываются новые калибры для стрелкового оружия. Об этом пишет «Российская газета». Данную информацию сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

Он также отметил, что сотрудники госкорпорации постоянно и тщательно следят за всеми новыми мировыми тенденциями на рынке вооружений. Сергей Абрамов подчеркнул, что надо вести подготовку к особым видам войн.

«Война становится очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Мы знаем не только нашу стратегию, но и военную стратегию американцев», — сказал Сергей Абрамов.

ИА REGNUM ранее сообщало о планах Сухопутных войск США перейти на новый калибр — 6,8-мм. Он выбран в качестве основного калибра для перспективных систем стрелкового оружия. В российской прессе также были публикации о возможном отказе от оружия в калибре 5,45-мм из-за слабой пробивной силы пули.

Если говорить о новых тенденциях в снайперском оружии, то российская компания под брендом «Лобаев Армс» уже достаточно давно предлагает снайперские винтовки в калибре .408 (10,3-мм) и .375 (9,5-мм). Это оружие позволяет вести высокоточную стрельбу на дальности 2300−2800 метров.