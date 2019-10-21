Краснодар, , 15:11 — REGNUM Новый российский комплекс противодействия гражданским беспилотникам, разработанный специалистами саратовского НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника»), прошёл испытания в международном аэропорту Краснодара. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба «Ростеха».

Комплекс, получивший название «Атака — DBS», способен противостоять атакам дронов с ближнего и дальнего расстояния, в том числе на экстремально низкой высоте — 30−40 метров. В ходе испытания оборудование комплекса обнаружило уловный вражеский дрон на расстоянии 1,5 километра и заблокировало его дальнейшие действия.

«Система не нарушает работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов», — заявил первый заместитель гендиректора НПП «Алмаз» Михаил Апин по итогам испытаний.

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