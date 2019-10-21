Маунтин-Вью, США, , 14:39 — REGNUM Google планирует исправить проблему разблокировки Pixel 4 по лицу в случае, когда она происходит в то время, пока владелец смартфона спит. Об этом 21 октября сообщил портал Engadget.

Ранее журналисты обнаружили, что система безопасности снимает блокировку Pixel 4 в том случае, если глаза пользователя закрыты. Они выразили опасение, что злоумышленники смогут получить доступ к смартфону, воспользовавшись этой уязвимостью, пока его владелец спит. В Google признали существование проблемы и сообщили, что она будет решена вместе с обновлением Android, которое выйдет «в ближайшие месяцы», предложив пользователям пока что использовать иные методы блокировки.

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Напомним, аналогичная технология Face ID от компании Apple требует, чтобы пользователь iPhone держал глаза открытыми в случае разблокировки iPhone. Google представила свой новый смартфон Pixel 4 15 октября 2019 года.

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