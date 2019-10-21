Москва, , 13:32 — REGNUM Сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань» в ходе стратегических командно-штабных учений «Гром —2019» мог произойти из-за устаревшей ракеты, которая находится на вооружении более 40 лет. Об этом заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Даже при продлении сроков эксплуатации более новых изделий стратегического характера случаются осечки», — приводит «Лента.ру» слова эксперта.

Специалист напомнил, что советская жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году. Её размещали на подводных лодках проекта 667БДР «Кальмар» в составе комплекса Д-9Р. Подлодка «Рязань», с которой были произведены пуски в рамках учений, — последняя субмарина этого типа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила и сбое, который произошёл в ходе учений «Гром-2019» при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань». Изначально планировалось провести два пуска, однако с субмарины была выпущена всего одна ракета. Минобороны РФ отчиталось о том, что все баллистические и крылатые ракеты достигли намеченных целей.