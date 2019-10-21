Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Американский автопроизводитель General Motors планирует создать линейки электрифицированных пикапов и внедорожников. Об этом сообщает Reuters.

Внедорожник Hummer станет частью программы электрификации BT1, которая предусматривает инвестиции в размере порядка 3 млрд долларов в производственную площадку автокомпании.

На данным момент GM уже выпускает электромобиль Chevrolet Bolt и гибрид Chevrolet Volt. Они позиционируются брендом как относительно доступные модели. Выпуск электрических Hummer станет логичным продолжением выполнения программы электрификации модельного ряда марки.

Ожидается, что электрический Hummer будет стоить от 90 до 100 тыс. долларов (около 5,7 — 6,4 млн рублей).

Напомним, что последний серийный Hummer был собран в 2010 году, так как годом ранее руководство General Motors приняло решение о закрытии автокомпании.

Читайте также: Житель США собрал автомобильного «монстра» из Camaro и Hummer — видео