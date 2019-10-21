Ступино, Московская область, , 12:01 — REGNUM В Ступине появится центр малой авиации. Сейчас компания «С7 Аэро» реализует первый этап создания центра: заканчивается строительство ангара и помещения для подготовки пилотов к полетам, сообщает 21 октября пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, в реализацию проекта уже вложили порядка 700 млн рублей, а итоговая сумма инвестиций составит 13 млрд рублей.

«В Ступине появится действительно уникальный, первый такого уровня в России, современный центр малой авиации, который станет визитной карточкой Подмосковья. Кроме того, для жителей муниципалитета и соседних городских округов будет создано около 1 тысячи рабочих мест», — заявил он.

В министерстве напомнили, что в 2019 году с компанией «C7 Аэро» было подписано соглашение по строительству производства легких самолетов Victory и сопутствующих производственных предприятий, а также учебного центра для пилотов. Строительство завершат в 2023 году.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Черноголовке появится частный индустриальный парк.

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