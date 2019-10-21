Берлин, , 11:35 — REGNUM В модельной линейке компании Volkswagen появятся более увлекательные автомобили, заявил глава американского подразделения Volkswagen Скотт Кеог. Об этом он сообщил в интервью изданию Motor Authority.

Вполне вероятно, что Кеог говорит о рестайлинговой версии GTI и R хэтчбека Golf последнего поколения, официальная премьера которого пройдёт в ближайшем будущем.

Однако этой моделью «эмоциональный» модельный ряд может и не ограничиться. Глава Volkswagen Group of America сказал, что было бы неплохо выпустить и спортивный кроссовер. Кроме того, стать машинам бренда более привлекательными для автолюбителей помогут современные гибридные и электрические технологии. Для этого цена электрокаров должна быть не очень большой.

Напомним, власти Болгарии решили побороться за то, чтобы компания Volkswagen разместила производство автомобилей в их стране. Для этого Болгария готова предложить концерну Volkswagen субсидирование на открытие производства в размере от 250 до 260 млн евро. Это предложение поступило немецкой автокомпании после того, как она отложила решение о строительстве завода в Турции.

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