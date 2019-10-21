Наньчан, Китай, , 10:51 — REGNUM В столице китайской провинции Цзянси городе Наньчане, был заложен краеугольный камень VR-городка, который станет ответом на рост популярности технологий виртуальной реальности в эпоху прихода мобильной связи пятого поколения в Китае, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

VR-городок или городок VR-технологий и инноваций покроет площадь около девяти квадратных километров при общем объеме инвестиций около 50 млрд юаней (около $7 млрд). Он будет состоять из платформ для услуг предприятий и обучения кадров, а его целью станет дальнейшее развитие приложений для технологий виртуальной реальности, а также производство аппаратного и программного обеспечения.

Китайские технологические фирмы вроде Huawei помогут наладить работу и управление VR-городка, а также обеспечат его технической поддержкой и телекоммуникационными сетями, облачными вычислениями и большими данными, отметили в компании.

Напомним, что 21 октября в Наньчане завершилась Всемирная конференция индустрии виртуальной реальности-2019. Было заключено 104 контракта на $9,2 млрд, сообщили в провинциальном департаменте промышленности и информационных технологий.

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