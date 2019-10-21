Москва, , 10:47 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения приступил к разработке нового спортивного пистолета «Аспид», сообщает 21 октября пресс-служба «Ростеха».

Отмечается, что пистолет 9×19 мм будет предназначен для практической стрельбы и будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой.

«Аспид» разрабатывается на базе пистолета «Удав», его можно будет использовать при температуре от минус 30 градусов до плюс 50 градусов.

Пистолет разрабатывается для трех дисциплин практической стрельбы — серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный и стандартный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пистолетный комплекс «Удав» успешно испытали в войсках, он готов к принятию на вооружение. Новый пистолет полностью собран из отечественных комплектующих.

В декабре 2018 года он успешно прошел государственные испытания. Пистолет испытывали при экстремальных температурах: от — 50 до 70 °C. Он показал устойчивую работу и высокие баллистические качества и готов к серийному выпуску.

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