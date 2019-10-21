Ханчжоу, Китай, , 10:38 — REGNUM Все игры, разрабатываемые китайской компанией Tencent, будут оборудованы системой профилактики игровой зависимости среди подростков и детей, сообщил главный операционный директор компании Жэнь Юйсинь, передает 21 октября агентство Синьхуа.

Все игры, которые не соответствуют требованиям, будут сняты с продажи, заявил Жэнь во время Всемирной интернет-конференции, которая проходит в Китае. По его словам, Tencent еще с 2017 года разрабатывает ряд мер по обеспечению психологического здоровья среди подростковой аудитории компании. Эта политика проявляется и в играх, выпускаемых компанией.

Отметим, что интернет гигант запустил проект с использованием технологий больших данных по устранению вредного контента в коротких видео и на платформах потоковой трансляции видео.