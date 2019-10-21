Омск, , 09:37 — REGNUM Мобильная координатно-измерительная машина, разработанная специалистами Омского государственного технического университета (ОмГТУ), стала одним из победителей крупнейшего конкурса премии «Интернет+» в Китае. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба вуза.

В этом году в рамках конкурса было зарегистрировано рекордное количество участников: 4,57 млн студентов и 1,09 млн команд из 3343 университетов и колледжей, в том числе около шести тысяч человек с 1492 проектами из 120 стран, подавших заявку на участие в Международном треке — особом направлении конкурса.

Отмечается, что Омский политех стал серебряным призёром премии.

«Команде проекта удалось заинтересовать предпринимателей и инвесторов из Китая, Новой Зеландии и Норвегии. Их интерес к проекту пробудил в нас желание и энергию поскорее завершить работу над прототипом и выйти на международный рынок», — сообщил преподаватель кафедры «Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология», автор проекта Александр Тигнибидин.

Представленная разработка — координатно-измерительная машина — предназначена для оцифровки геометрии деталей любой сложности в процессе их производства за короткое время и сравнения с идеальной 3D-моделью. Идея создания собственного прибора, который бы выполнял функции координатно-измерительных машин возникла, когда разработчик столкнулся с рядом проблем, связанных со стационарностью и большим количеством механических узлов, которые затрудняли эксплуатацию металлорежущего оборудования и существенно замедляли измерения деталей во время его работы.