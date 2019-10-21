Токио, , 09:26 — REGNUM Новая специальная версия фургона Nissan Serena под названием Autech появится на японском рынке 15 ноября 2019 года. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

«Горячая» версия рестайлингового Nissan Serena отличается от обычных минивэнов спортивным обвесом, новыми колёсными дисками и улучшенной технической начинкой.

У новинки есть бампера с серебряными вставками, ДХО, большая решётка радиатора с фирменным логотипом и 16-дюймовые диски. Модель представлена в синем цвете. Интерьер авто дизайнеры автокомпании выполнили в сине-чёрной гамме из премиальных материалов. Кроме того, салон имеет улучшенную шумоизоляцию.

Напомним, в октябре 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге был выпущен 400-тысячный автомобиль компании. Юбилейной моделью стал Nissan Murano серо-коричневой окраски в топовой комплектации.

Читайте также: Компания Nissan снимет с производства модель Cube — СМИ