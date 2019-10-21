Москва, , 08:56 — REGNUM Рейтинг самых недорогих кроссоверов, которые подходят для зимних условий в России, составила редакция сайта CarsWeek.

При составлении этого списка учитывались следующие факторы: стоимость, наличие полного привода, высокий клиренс, надежность и популярность.

Возглавил этот топ Renault Duster, стоимость которого начинается от 839 990 рублей за полноприводную версию. Стоит уточнить, что это начальная комплектация Access, которая укомплектована атмосферным двигателем на 1,6 л мощностью 114 л. с., который идет в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На втором месте японский внедорожник Toyota RAV4 пятого поколения. Эта модель производится на петербургском автозаводе с начала октября 2019 года, но автомобиль уже доступен для заказа по цене от 1 756 000 рублей за начальную версию. Причем полноприводная комплектация стоит от 2 087 000 рублей.

Третью строчку занимает Hyundai Creta, стоимость которого в базовой версии с передним приводом составляет 957 000 рублей, а за версию с полным приводом придется доплатить порядка 133 000 рублей.

Замыкает топ-5 китайский кроссовер Geely Atlas, полноприводная комплектация которого стоит от 1 445 000 рублей, и купе-кроссовер Renault Arkana по цене от 1 185 000 рублей за полный привод в версии Drive.

Напомним, в России началось производство купе-кроссоверов Haval F7x.

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