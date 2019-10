Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, созданный более 50 лет назад и используемый до сих пор, является самым быстрым и высоко летающим истребителем в мире. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.

В материалах говорится, что разработчики оснастили истребитель двумя турбореактивными двигателями, позволяющими МиГ-25 разгоняться до скорости 3,2 маха.

Данная разработка, пишет издание, напугала Соединенные Штаты и остальных членов Североатлантического альянса, поскольку истребитель не только быстрый и мощный, но его конструкция также предполагала, что МиГ-25 может быть очень маневренным.

Однако, считают автор статьи, истребитель «не может извлечь из этого выгоду», поскольку у него отсутствует радар, позволяющий представлять пилоту четкую картину о том, что происходит снизу. Поэтому истребителю необходимо будет спускаться, чтобы сражаться с другими военными машинами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские средства массовой информации, анализируя совместный полёт беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, пришли к выводу, что Россия ведёт подготовку к войне будущего поколения.

Данный БПЛА, отмечает The National Interest, создан с использованием стелс-технологий. Его двигатель позволяет развить скорость до 1000 километров в час. Это говорит о сильных сторонах дрона, его скрытности и скорости. Кроме того, «Охотник» способен в реальном времени передавать информацию истребителю для дополнения картины поля боя.

Серийное производство указанного беспилотника запланировано на середину 2020-х годов. Однако американские СМИ отмечают, что данная программа может быть ускорена, поскольку США и Китай активно развивают подобные направления.

