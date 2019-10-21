Москва, , 08:11 — REGNUM Во время командно-штабных учений «Гром-2019», которые состоялось в России на прошедшей неделе, имела место нештатная ситуация. Об этом со ссылкой на несколько источников, близких к Минобороны РФ, сообщила газета «Ведомости».

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Так, сбой произошёл во время запуска ракеты. Перед началом учений было запланировано несколько пусков ракет, однако атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты вместо двух.

Один из собеседников пояснил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

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Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин. По мишеням, расположенным на полигонах на Камчатке и в Коми, были запущены крылатые ракеты Х-101. Также по целям на полигонах на Камчатке и в Архангельской области из акватории Баренцева и Охотского морей подводные ракетоносцы Северного и Тихоокеанского флотов запустили баллистические ракеты.

В Минобороны РФ по итогам манёвров заявили, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.