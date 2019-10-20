Сочи, Краснодарский край, , 21:24 — REGNUM На VII всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее», проходившим в Сочи с 17 по 18 октября, был представлен отечественный мессенджер с функцией быстрых платежей «Серафим». Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Разработчики помимо основных функций представили систему быстрых платежей и в режиме реального времени оплатили мобильную связь. Однако, для этого необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги» и идентифицировать лицо пользователя через специально разработанное приложение.

Российское приложение в настоящее время уже используется в госкорпорациях. Его можно скачать в магазинах приложений Google Play и в App Store. На странице приложения в Google Play указано, что оно было скачено около 1000 раз. Средняя оценка пользователей приложения составляет 1,8 из 5.

Напомним, «Серафим» был создан в России как корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе. Одним из партнеров реализации проекта по созданию отечественного мессенджера является ЦБ России.

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