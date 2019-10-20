Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Компания Wing, являющаяся дочерней по отношению к Google, стала первой компанией в США, доставляющей посылки с помощью беспилотников. Об этом 19 октября сообщает портал TechXplore.

Wing стала первой компанией, получившей лицензию Федерального управления гражданской авиации США, которая разрешает пилотам Wing управлять сразу несколькими дронами одновременно. Пока доставка грузов осуществляется в опытном режиме в городе Кристиансбург штата Вирджиния. В компании сообщают, что в пятницу, 18 октября, заказав доставку через приложение Wing, одна семья получила по воздуху капли и таблетки от кашля, витамин С, воду в бутылках и салфетки. Другому пожилому пользователю был доставлен заказанный им подарок для жены на день рождения.

Отмечается, что вес посылки должен превышать 1,3 кг, а дальность доставки должна быть не более 10 км от операционного центра Wing. Долетев до места, беспилотник парит над домом и опускает посылку с помощью верёвки.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что первая в Китае лицензия на тестовое использование дронов-доставщиков была выдана компании Antwork Technology, расположенной в провинции Чжэцзян.

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