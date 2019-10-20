Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Американская компания Swarm Technologies получила разрешение от федеральной комиссии по связи США (FFC) на запуск 150 малых спутников связи. Об этом сообщает Tech Crunch.

Swarm Technologies планирует развернуть группировку сверхмалых спутников SpaceBEE для обеспечения связью устройств интернета вещей (IoT) в труднодоступных районах. На первом этапе группировка будет состоять из 150 аппаратов, впоследствии количество спутников может быть увеличено до 600.

Малый размер спутников не позволит предоставлять услуги широкополосной связи, поэтому группировка SpaceBEE будет ориентирована на устройства, не требующие широкого канала и быстрого отклика, такие как метеорологические датчики.

«Разрешение FFC на запуск является важной вехой для компании. Swarm готова первой выйти на глобальной спутниковой системы передачи данных до конца 2020 года», — заявила генеральный директор Swarm Technologies Сара Спанджело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года FCC наложила на компанию Swarm Technologies штраф в размере $900 тысяч за несанкционированный запуск четырёх малых спутников.

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