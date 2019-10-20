Вашингтон, , 12:52 — REGNUM К 2025 году каждое пятое подключение к мобильной сети будет осуществляться по стандарту связи пятого поколения (5G). Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании CCS Insight.

Эксперты ожидают, что на развёртывание сети 5G потребуется меньше времени, чем для сети предыдущего поколения. Прогнозируется, что количество устройств с поддержкой 5G достигнет отметки 1 млрд уже в 2023 году. Причём почти половина этих устройств будет расположена в Китае — стране с наиболее быстро развивающимся рынком 5G. К 2025 году количество 5G-устройств вырастет до 2,6 млрд, а доля Китая сократится до 40%.

Также отмечается, что в рассматриваемый период большая часть 5G-подключений будет приходиться на долю смартфонов. Подавляющая часть устройств интернета вещей (IoT) продолжит работать на базе сетей 4G. Распространение связи пятого поколения в этой сфере ожидается только во второй половине 2020-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре крупнейший производитель микросхем TSMC представил прогноз, согласно которому 15% смартфонов, выпущенных в 2020 году, будет поддерживать связь стандарта 5G.

Читайте ранее в этом сюжете: В TSMC пересмотрели капитальные затраты в связи с успехом 5G