Пекин, , 12:25 — REGNUM Следующая линейка смартфонов китайской компании Huawei P40 будет поставляться с двумя операционными системами — Android и Harmony. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, смартфоны P40 и P40 Pro, релиз которых запланирован на март 2020 года, будут поставляться с возможностью установки одной из двух операционных систем. Это позволит Huawei на первых этапах развивать собственную систему Harmony на внутреннем рынке Китая, сохраняя возможность установки системы Android на устройствах, поставляемых в другие страны.

Напомним, китайская компания Huawei объявила о разработке собственной операционной системы Harmony (ранее известной как Hongmeng) несколько лет назад. Эта система была представлена в августе 2019 года, после того, как администрация США ввела санкции в отношении Huawei, ограничив её сотрудничество с американскими компаниями. В частности, Huawei теперь может поставлять свои смартфоны только с открытой версией операционной системы Android, на которой не поддерживаются сервисы от американской компании Google, включая магазин приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики исследовательской компании Counterpoint прогнозируют, что к концу 2020 года на долю Harmony будет приходиться 2% на глобальном рынке операционных систем.

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