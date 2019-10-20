Москва, , 12:02 — REGNUM Компания NVI-Solutions к 2020 году разработает программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта для использования на российских предприятиях нефтяной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

NVI-Solutions разрабатывает программное обеспечение при поддержке отраслевого союза «Нейронет» в рамках госпрограммы Национальная технологическая инициатива. Программа Cyclops будет использовать технологии искусственного интеллекта и машинного зрения для контроля производственных процессов. В частности, система сможет выявлять случаи нарушения техники безопасности, а также следить за качеством выполнения работ.

Сообщается, что программный комплекс Cyclops уже прошёл пилотное тестирование на нескольких нефтеперерабатывающих предприятиях. Планируется, что итоговая версия программного обеспечения будет готова к 2020 году. В дальнейшем этот комплекс сможет использоваться и в других отраслях промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалисты компании DeepMind разработали программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта для расшифровки древнегреческих текстов на повреждённых табличках.

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