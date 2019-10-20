Москва, , 10:16 — REGNUM Разработка эскизного проекта космического комплекса с кораблём «Орёл» и ракетой-носителем «Иртыш» будет продолжена, несмотря на планы по испытательным запускам «Орла» с РН «Ангара-А5П». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о закупках Роскосмоса.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что испытательные запуски разрабатываемого корабля «Орёл» (ранее называемого «Федерация») будут проводиться с космодрома Восточный с использованием одной из модификаций ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5».

По данным издания, при этом Роскосмос продолжит финансирование разработки эскизного проекта космического комплекса с кораблём «Орёл» и ракетой-носителем среднего класса «Иртыш» (она же «Союз-5»). Разработка проекта, предусматривающего запуск «Орал» с этой РН с космодрома Байконур будет завершена к октябрю 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что лётные испытания космического корабля «Орёл» будут начаты в 2023 году и продлятся до 2028 года.

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