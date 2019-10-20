Пекин, , 09:52 — REGNUM Разработчики бенчмарка (теста производительности) Master Lu составили рейтинг самых мощных смартфонов на базе операционной системы Android, доступных в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает MyDrivers.

Согласно результатам тестов, наиболее производительным устройством в третьем квартале года был признан Red Devil 3 от Nubia, позиционирующийся как игровой смартфон.

Вторую строчку заняла другая игровая модель — Black Shark 2 Pro от Xiaomi. Места с третьего по пятый заняли Mate 30 Pro от Huawei, Galaxy Note10+ 5G от Samsung и Axon 10 Pro 5G от ZTE.

Все смартфоны, вошедшие в ТОП-10 по производительности, оснащены процессорами Snapdragon 855 и 855 Plus от американской компании Qualcomm или Kirin 990 от китайской Huawei.

Авторы бенчмарка отметили, что половина смартфонов, вошедших в первую десятку по производительности, поддерживает связь стандарта 5G. Ожидается, что в последнем квартале года связь 5G будет поддерживать большинство самых производительных моделей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалисты компании DxOMark Image Labs сравнили качество аудиосистем флагманских моделей смартфонов ведущих производителей. Лучшим устройством по качеству записи и воспроизведения звука был признан Mate 20 X от Huawei.

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