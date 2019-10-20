Токио, , 08:58 — REGNUM Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года. Об этом сообщает ITHome со ссылкой на информацию словацкого интернет-магазина.

Информация о дате продаж и стоимости приставки была по ошибке преждевременно опубликована на сайте интернет-магазина Pro Gaming Shop. Согласно этим данным, продажи Sony PlayStation 5 начнутся 4 декабря 2020 года, а стоимость игровой консоли составит около 500 евро.

Напомним, ранее представители компании Sony заявляли, что продажи консоли пятого поколения будут запущены в период новогодних распродаж в конце 2020 года. Новая модель игровой консоли будет отличаться переработанным контроллером и улучшенной функций вибрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Sony объявили о продаже 100 млн консолей PlayStation 4.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года