Вашингтон, , 16:00 — REGNUM В состав полезной нагрузки космического корабля Peregrine американской компании Astrobotic Technology, который отправится к Луне в 2021 году, войдут луноходы, разработанные в Великобритании и Японии. Об этом сообщает Space.com.

Astrobotic Technology разрабатывает грузовой космический корабль Peregrine для доставки полезной нагрузки на Луну по заказу американского аэрокосмического агентства NASA. Эта работа ведётся в рамках программы США по освоению Луны «Артемида». Планируется, что первый корабль Peregrine будет запущен в 2021 году с помощью разрабатываемой ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance.

В состав полезной нагрузки войдут два лунохода: один разработан британской компанией Spacebit, второй — японской Dymon. Обе компании рассчитывают со временем сформировать развёрнутую сеть из малых луноходов, которые будут использоваться для изучения поверхности спутника.

Напомним, на сегодняшний день мягкую посадку на поверхность Луны совершили космические аппараты только трёх стран — Советского Союза, США и Китая. В 2019 году это достижение попытались повторить Индийская организация космических исследований ISRO и частная израильская компания SpaceIL, однако аппараты «Чандраян-2» и «Берешит» потерпели крушение при посадке на естественный спутник Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно о намерении японского правительства присоединиться к американской программе освоения Луны «Артемида».

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