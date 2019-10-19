Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Американская компания Apple представит беспроводные наушники третьего поколения до конца октября 2019 года. Об этом сообщает China Economic Daily со ссылкой на источники в отрасли.

Apple Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, главной особенностью новых наушников от Apple станет улучшенная система шумоподавления. Ожидается, что новые наушники серии AirPods будут позиционироваться как устройства премиум класса и будут стоить около $260.

Подтверждение скорому выходу новых наушников от Apple также нашли бета-тестеры операционной системы iOS, обнаружившие соответствующую иконку в версии 13.2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2019 года Apple представила наушники AirPods второго поколения.

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