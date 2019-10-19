Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Компания DeepMind, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, разработала программу для распознавания древних надписей. Об этом сообщается в блоге компании.

Изучением содержания древних надписей на твёрдых материалах, таких как камень или керамика, занимается прикладная историческая дисциплина эпиграфика. Обычно такие тексты доходят до историков в значительно повреждённом состоянии, поэтому их восстановление требует долгой и кропотливой работы.

Специалисты DeepMind разработали программу для восстановления таких текстов на базе глубоких нейронных сетей. Программа получила название «Пифия» в честь жриц-прорицательниц Дельфийского оракула в Древней Греции.

Для обучения «Пифии» был использован обширный корпус оцифрованных древнегреческих записей. После этого аспиранты из Оксфорда помогли оценить точность работы программы. Сравнение показало, что количество ошибок в распознавании древнегреческого текста на повреждённой поверхности программой составило 30,1%, тогда как количество ошибок у специалистов превысило 50%.

В DeepMind надеются, что междисциплинарные исследования в области машинного обучения и эпиграфики будут продолжены и окажут существенное влияние на изучение древних текстов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года консорциум технологических компаний Partnership on AI, в который входит DeepMind, выступил против использования технологий искусственного интеллекта в судебных и полицейских системах.