Тайбэй, , 13:39 — REGNUM Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) повысил прогноз капитальных затрат на 2019 год на 40% в связи успешным внедрением технологий 5G. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В прошлом году в TSMC прогнозировали капитальные затраты на 2019 год в размере $10−11 млрд, однако в новом отчёте оценка повышена до $14−15 млрд. Такую же сумму тайваньский производитель планирует затратить на основные средства и в 2020 году.

В TSMC отметили, что повышение капитальных затрат объясняется успешным внедрением технологий мобильной связи пятого поколения (5G). В частности, в компании пересмотрели прогнозы по внедрению смартфонов с поддержкой 5G. Сейчас в TSMC считают, что доля 5G-смратфонов в общих продажах 2020 года составит около 15%, тогда как полгода назад прогнозировалось, что этот показатель не достигнет и 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре аналитики исследовательской компании Gartner представили прогноз, согласно которому глобальный рынок смартфонов в 2019 году сократится на 3,2%, однако вернётся к росту в 2020 году в связи с внедрением связи 5G.

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