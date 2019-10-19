Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Пользователи приложения Google Maps смогут сообщать об авариях и других происшествиях на дорогах. Об этом сообщается в блоге компании Google.

Ранее пользователи Android-смартфонов получили возможность отмечать участки автодороги с затруднённым движением в приложении Google Maps. Теперь Google добавила эту функцию и на iOS-устройства, а также ввела возможность указать причину затруднения движения — дорожно-транспортное происшествие, закрытие полосы, строительные работы и так далее. Эти функции будут добавлены в новые версии приложения для iOS и Android-смартфонов в течение недели.

Отметим, в мае 2019 года Google запустила поддержку функции контроля скорости движения в соответствии с установленными требованиями на территории 40 стран, включая Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре приложение Google Maps получило поддержку голосовых инструкций, что должно упростить использование сервиса для людей с ослабленным зрением.

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