Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Разрабатываемая по инициативе Facebook криптовалюта Libra и другие подобные проекты угрожают стабильности мировой финансовой системы, говорится в докладе рабочей группы стран «Большой семёрки» G7. Об этом сообщает Reuters.

Представители финансовых ведомств стран G7 обсудили риски криптовалютного проекта Facebook на встрече рабочей группы в Вашингтоне, прошедшей под председательством члена правления Европейского центрального банка Бенуа Куре.

В докладе рабочей группы G7 говорится, что запуск Libra и других стейблкоинов (криптовалют, привязанных к запасам обычных валют) может вызвать проблемы в сфере кибербезопасности, налогообложения и защиты личных данных. Также подобные проекты усложнят борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«В G7 считают, что ни один глобальный проект стабильной валюты не должен начинать свою работу до тех пор, пока не будут урегулированы правовые и нормативные проблемы», — подчёркивается в докладе.

В ответ на доклад рабочей группы G7 в ассоциации по управлению криптовалюты Libra заявили, что готовы выполнить все требования регулирующих институтов.

Напомним, американская компания Facebook обнародовала планы по запуску криптовалюты Libra в июне 2019 года. Для управления криптовалютой была создана одноимённая ассоциация, в которую вошли ещё несколько крупных финансовых и технологических компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре от участия в криптовалютном проекте Facebook отказались PayPal, Visa и MasterCard.

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