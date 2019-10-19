Пекин, , 11:18 — REGNUM Главным конструктором космической пилотируемой программы КНР был назначен член Инженерной академии Китая Чжоу Цзяньпин. Об этом сообщает газета China Daily.

Научным руководителем космической пилотируемой программы стал член Китайской академии наук Гу Идун. Также в команду вошли первый космонавт Китая Ян Ливэй и семь других экспертов космической отрасли.

Главным проектом космической пилотируемой программы Китая является строительство собственной орбитальной станции. Согласно проекту, китайская пилотируемая орбитальная станция будет расположена на высоте 340−350 км над поверхностью Земли. Начальный вес станции составит 66 тонн, после присоединения дополнительных модулей вес станции может быть увеличен до 180 тонн.

Планируется, что первый модуль орбитальной станции будет запущен уже в 2020 году с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Китайское национальное космическое управление начало формировать научную программы разрабатываемой орбитальной станции.

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