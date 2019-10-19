Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Американская компания Google остановила производство и продажи видеокамер Clips в связи с недостаточной популярностью устройств. Об этом сообщает TechCrunch.

Характерной особенностью компактных камер Google Clips от Google было использование технологий искусственного интеллекта. Видеокамера, закрепляемая на одежде или устанавливаемая в помещении, автоматически начинала съёмку при определённой активности на экране. Предполагалось, что эти устройства позволят запечатлевать интересные моменты жизни, естественность которых теряется при съёмке обычной видеокамерой. Однако Google Clips оказались невостребованными — аналитики SensorTower посчитали, что с 2017 года приложение для этих видеокамер было загружено около 15 тысяч раз.

В октябре видеокамеры Clips пропали из официального интернет-магазина Google. В компании подтвердили прекращение производства и продаж устройств. Поддержка Clips будет продолжена до декабря 2021 года, после чего компания прекратит выпуск обновлений программного обеспечения. Также в компании отметили, что технологии искусственного интеллекта, используемые в видеокамерах Clips, были внедрены в смартфоны Pixel в качестве функции PhotoBooth.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Google представила видеокамеру Clips в октябре 2017 года.

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