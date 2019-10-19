Веллингтон, , 08:37 — REGNUM Американская компания Rocket Lab провела успешный запуск ракеты-носителя Electron со спутником Palisade. Об этом сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Запуск со стартовой площадки Rocket Lab на новозеландском полуострове Махия был произведён в интересах компании-производителя спутников Astro Digital. Ракета-носитель Electron успешно вывела на орбиту спутник Palisade, предназначенный для испытаний системы космической связи нового поколения.

«Операторам малых спутников больше не нужно участвовать в запусках в качестве дополнительной полезной нагрузки… Быстрый и надёжный запуск — новая норма для малых спутников, введённая благодаря Electron», — рассказал основатель и руководитель Rocket Lab Питер Бек.

Напомним, сверхлёгкая ракета-носитель Electron, способная выводить на орбиту малые спутники весом до 150 кг, была разработана компанией Rocket Lab в 2017 году. Первый коммерческий запуск прошёл в 2018 году.

На сегодняшний день произведено восемь коммерческих запусков ракеты-носителя Electron, пять из которых прошли в 2019 году. Компания Rocket Lab планирует произвести следующий запуск в конце ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с коммерческим спутником компании UnseenLabs и четырьмя аппаратами военно-воздушных сил США.

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