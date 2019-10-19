Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA решило перенести три выхода астронавтов в открытый космос для работ за бортом Международной космической станции (МКС) на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Речь идёт о выходах, необходимых для замены аккумуляторов, установленных на внешней стороне МКС. Планировалось, что старые никель-водородные батареи будут заменены на новые литий-ионные до конца октября, однако этому помешал вышедший из строя контроллер BCDU (блок зарядки-разрядки аккумулятора).

Неисправное устройство было заменено 18 октября. Эти работы выполнили астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр, ставшие первой женской командой в открытом космосе. Неисправный контроллер будет возвращён на Землю на грузовом корабле Space Dragon для установления причин поломки. После этого будет составлен новый график работ за бортом МКС по замене аккумуляторов.

В NASA отметили, что планы по ещё пяти выходам за борт МКС для ремонта магнитного альфа-спектрометра остаются в силе. Планируется, что работоспособность прибора, использующегося для поиска антиматерии и тёмной энергии, будет восстановлена до конца года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр совершили выход в открытый космос, ставший 221-ым в истории МКС. Работы за бортом станции продолжались более 7 часов — астронавты заменили неисправный контроллер BCDU, а также установили стойку для поддержки новой внешней платформы Европейского космического агентства Bartolomeo, которая будет запущена в 2020 году.

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