Сеул, , 20:53 — REGNUM Компания Samsung сообщила, что патч, исправляющий ошибку работы сканера отпечатков пальца у смартфона Galaxy 10 выйдет «на следующей неделе». Об этом 18 октября сообщил портал Engadget.

Производитель заявил, что он уже работает над решением проблемы и пока ведется эта работа, он рекомендует своим клиентам снять защитные пленки с экранов, удалить все установленные профили отпечатков пальцев со своих устройств и заново зарегистрировать их.

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Напомним, ранее владельцы смартфона Samsung Galaxy 10 с экранным сканером отпечатка пальцев обнаружили, что в случае установки защитной плёнки стороннего производителя смартфон может разблокировать любой человек.

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