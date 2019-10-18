Архангельск, 18 октября 2019, 18:07 — REGNUM «Центр судоремонта «Звёздочка» (ОСК) ищет подрядчиков на обслуживание иностранных паровых котлоагрегатов на кораблях Северного флота. Запрос опубликован на сайте госзакупок.
Обслуживание требуется кораблям «Адмирал Левченко», «Таврия» и «Вязьма». Все суда находятся в Мурманской области. Начальная цена контракта составляет — 13,2 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятия ОСК в течение нескольких лет выполняют программу по импортозамещению, однако об успехах оборонных предприятий в этом направлении известно крайне мало. Ране глава ОСК Алексей Рахманов заявлял, что при правильном подходе можно обеспечить долю отечественного оборудования в 52−53%, но это, по его словам, потребует объемов и серийности.