Новосибирск, , 15:50 — REGNUM Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) получил грант в размере 128 млн рублей на новое оборудование для Центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения». Об этом 18 октября сообщает пресс-служба института.

По словам заведующего сектором ИЯФ СО РАН кандидата физико-математических наук Константина Золотарева, на предоставленную субсидию будет приобретен уникальный и очень дорогой осциллограф. Он позволит проводить быструю терагерцовую спектроскопию во временной области на Лазере на свободных электронах (ЛСЭ).

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Также учёные планируют приобрести микромеханические устройства и вакуумное оборудование для исследований, которые проводятся с помощью синхротронного излучения. Часть указанных средств будет направлена на создание инфраструктуры для нового оборудования, и на модернизацию действующих станций.

Ранее руководитель проектного офиса «Сибирский кольцевой источник фотонов» — ЦКП СКИФ Яков Ракшун назвал специальные задачи, которые позволит решать создаваемый в Новосибирске синхротрон.

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