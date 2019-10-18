Нижний Новгород, , 14:39 — REGNUM В рамках совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2019» на полигоне в Мулино ремонтные подразделения Западного военного округа отработали эвакуацию и восстановление боевых машин. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках учения группы технической разведки непрерывно вели поиск поврежденной в входе столкновения с условными противником техники. При наличии возможности боевые после ремонта сразу возвращались на поле боя. В случае значительной поломки на место обнаружения вызывалась ремонтно-эвакуационная группа. Это подразделение затем доставляло машины на сборный пункт.

Далее проводилась оценка условного состояния техники, затем с привлечением ремонтных мощностей машин технического обслуживания МТО-УБ1 проводился ремонт. Всего ремонтники восстановили боеспособность 9 условно поврежденных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в учении «Взаимодействие — 2019» принимают участие военнослужащие Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Боевые задачи выполняют около 3 тыс. человек и более 300 единиц вооружения и военной техники. Также задействовано около 150 военнослужащих ремонтных подразделений и более 15 специальных машин. Руководит учением командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.