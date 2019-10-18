Москва, , 14:44 — REGNUM Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в количестве восьми единиц должны поступить в распоряжение Военно-воздушных сил (ВВС) России до конца текущего года. Об этом заявил журналистам управляющий директор Авиационного завода «Прогресс» Юрий Денисенко на Едином дне приемки военной продукции.

Как рассказал представитель компании, четыре летные машины уже готовы и прошли все испытания, осталось передать их эксплуатирующим организациям. Еще четыре вертолета будут поставлены до конца года.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции сообщил, что до конца 2019 года обеспечение подразделений российской армии новым вооружением панируется довести до 68,2%.

Напомним, Ка-52 «Аллигатор» разработки ОКБ Камова является визитной карточкой ПАО «Арсеньевская Авиационная Компания «ПРОГРЕСС» им. Н. И. Сазыкина». Вертолеты данной серии принимали участие в боевых действиях в Сирии.