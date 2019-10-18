Москва, , 14:01 — REGNUM Военные закончили работы по реконструкции стартового стола космодрома Плесецк для ракет «Союз-2». Об этом 18 октября сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе Единого дня приемки военной продукции.

«В целях развития инфраструктуры космодрома в городе Мирный Архангельской области для обеспечения пусков ракеты-носителя «Союз-2» на территории Первого государственного испытательного космодрома завершена реконструкция стартового сооружения», — рассказал Тимур Иванов.

При этом начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук сообщил, что в ходе проводившейся реконструкции были возведены 96 зданий и сооружений, а также обновлены медпункт и поликлиника. Кроме этого, построены жилой дом и крытый ледовый каток.

Отметим, на космодроме Плесцк проводилась реконструкция пускового комплекса номер 3, который получил повреждение в 2002 год при старте корабля «Союз-У», параллельно продолжалась его модернизация для пусков ракет класса «Союз-2».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 октября стало известно, что первый с 2002 года запуск ракеты «Союз-2.16» со спутником «Глонасс-М» со стартового стола № 3 на 43 площадке космодрома Плесецк запланирован на 5 декабря.