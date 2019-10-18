Москва, 18 октября 2019, 13:47 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года на вторичном авторынке Москвы самой популярной моделью авто стал Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ford Focus
Ford Focus

Всего за январь-сентябрь 2019 года в столице было продано 6 000 экземпляров Ford Focus. На втором месте оказалась южнокорейская модель Hyundai Solaris. За отчетный период было реализовано 4900 единиц этого авто. На третьем месте — лифтбек Skoda Octavia, продажи которого составили 4500 экземпляров.

На четвертом и пятом местах соответственно оказались KIA Rio (4300 ед.) и Toyota Camry (3400 ед.).

Далее в этом списке следуют: Volkswagen Polo (2900 ед.), Opel Astra (2700 ед.), Mercedes-Benz E-Class (2600 ед.), BMW 3-Series (2600 ед.) и KIA Ceed (2500 ед.).

Напомним, всего за период с января по сентябрь 2019 года на московском авторынке было продано 190,5 тыс. экземпляров авто.

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