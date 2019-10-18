Москва, , 13:47 — REGNUM По итогам трёх кварталов 2019 года на вторичном авторынке Москвы самой популярной моделью авто стал Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ford Focus

Всего за январь-сентябрь 2019 года в столице было продано 6 000 экземпляров Ford Focus. На втором месте оказалась южнокорейская модель Hyundai Solaris. За отчетный период было реализовано 4900 единиц этого авто. На третьем месте — лифтбек Skoda Octavia, продажи которого составили 4500 экземпляров.

На четвертом и пятом местах соответственно оказались KIA Rio (4300 ед.) и Toyota Camry (3400 ед.).

Далее в этом списке следуют: Volkswagen Polo (2900 ед.), Opel Astra (2700 ед.), Mercedes-Benz E-Class (2600 ед.), BMW 3-Series (2600 ед.) и KIA Ceed (2500 ед.).

Напомним, всего за период с января по сентябрь 2019 года на московском авторынке было продано 190,5 тыс. экземпляров авто.

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