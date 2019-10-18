Москва, , 13:57 — REGNUM Российскую армию снабжают современным вооружением и техникой высокими темпами. Об этом на Едином дне приемки военной продукции рассказал 18 октября заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Замглавы ведомства уточнил, что к концу года планируется довести уровень оснащения войсковых подразделений новым оружием до 68,2%. Он также рассказал об основных поставках вооружения в ВС РФ текущем году.

Как рассказал Криворучко, в состав российского военного флота вошёл малый ракетный корабль «Советск», малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» и три расчета берегового ракетного комплекса «Бастион». Кроме того, были модернизированы атомный подводный крейсер «Омск» и малый ракетный корабль «Смерч».

По его словам, ракетные войска получили девять баллистических ракет и пусковых установок наземного базирования. Также в армию России поступили 147 новых бронемашин и танков, 33 единицы артиллерийских и ракетных комплексов и другие образцы вооружения.