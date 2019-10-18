Токио, , 13:33 — REGNUM Подразделение японской компании Toyota Gazoo Racing подготовило версию GR Sport обновленного кроссовера Toyota C-HR. Об этом сообщает Motor1.

Toyota C-HR GR Sport Motor1

C-HR GR Sport получил дополнительный усилитель под днищем, разработанный для повышения жесткости кузова.

Кроме того, инженеры Gazoo Racing также поработали с подвеской, внеся изменения в пружины, амортизаторы и стабилизаторы, а также изменив рулевое управление для более точной реакции.

Спортивная версия получила большие 19-дюймовые легкосплавные диски, «обутые» в шины, специально созданные для GR Sport. Автомобиль также приобрел спортивный обвес с новым передним бампером, в котором установлена гигантская нижняя решетка с толстой горизонтальной планкой. Лицевая панель противотуманных фар имеет другой вид и расположена ниже на бампере по сравнению с компоновкой штатного C-HR.

Напомним, обновленный кроссовер Toyota C-HR был представлен в октябре 2019 года в Европе.

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