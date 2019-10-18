Курск, , 12:39 — REGNUM Разработчики экзоскелета для горняков и металлургов впервые представили его возможности на тестовом полигоне Юго-Западного государственного университета (Курск). Об этом 18 октября сообщает пресс-служба «Норникеля».

В мероприятии приняли участие представители 12 крупнейших компаний, всего порядка 60 человек. Главный технолог производственного объединения «Норильскремонт» Виктор Диконенко рассказал о преимуществах работы в экзоскелете при погрузке-разгрузке и монтаже металлоконструкций и выполнении операций с тяжелым ручным инструментом.

По итогам встречи ряд ее участников приняли решение направить в Курск занятых в операциях с тяжелым грузом сотрудников для обучения эксплуатации комплексов.

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Экзоскелетный комплекс создан для работы в тяжелых условиях. Его применение позволяет решить проблемы, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда на производстве, повысить производственную эффективность. Конструкция надевается поверх спецодежды и крепится на теле человека специальными ремнями.

Устройство снимает нагрузку с поясничного отдела при подъеме и переносе грузов массой до 60 кг, разгружает руки пользователя при работе с рабочими инструментами массой до 15 кг. Текущая версия аппарата рассчитана на операторов ростом от 160 до 195 см. Сегодня в разработке находятся 10 образцов. По итогам проведенных испытаний были усовершенствованы крепления стопы, модуля подъема груза и гравитационного компенсатора; также добавились элементы интеллектуализации аппарата.

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