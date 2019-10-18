Токио, , 11:20 — REGNUM Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota BEV Toyota

Стоит отметить, что этот электрокар будет еще меньше, чем компактный Smart fortwo Electric Drive. Называться автомобиль будет Battery Electric Vehicle (BEV). Длина электрокара составит 2490 мм, ширина будет 1290 мм, а высота — 1550 мм.

Японская компания позиционирует этот городской автомобиль как экологичное транспортное средство для начинающих водителей, престарелых людей и представителей бизнес-сообщества.

Без подзарядки новинка может проехать только 100 км. При этом ее максимальная скорость составит всего 60 км/ч. От розетки на 200 вольт автомобиль будет заряжаться около пяти часов.

Напомним, на Токийской автовыставке компания Toyota также планирует представить новое поколение компактного хэтчбека Yaris.

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