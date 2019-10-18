Лондон, , 10:02 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Neiman Marcus представило суперкар Aston Martin 007 DBS Superleggera, который разрабатывался вместе с актером Дэниелом Крейгом, сыгравшем Джеймса Бонда. Об этом сообщается на сайте Motor1.

При этом сами тюнеры не распространяются о том, в чем заключалось участие Крейга при создании авто. Neiman Marcus предлагает эту модель в качестве части подарочного пакета Fantasy.

Автомобиль имеет интересную окраску темного-синего цвета, гармонирующую с черно-серебряной отделкой интерьера. Пока нет никаких данных о том, меняли ли тюнеры техническую «начинку». Известно, что модель получила двигатель V12 на 5,2 л, мощность которого составила 715 л. с.

Кроме того, 007 DBS Superleggera предлагается вместе с часами Omega и билетами на мировую премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die. Фильм выйдет в апреле 2020 года.

Это лимитированная серия. Ателье создаст только семь таких моделей. Цена спорткара составит 700 007 долларов (44 825 438 рублей).

Напомним, летом 2019 года на аукционе был продан Aston Martin Джеймса Бонда со встроенными пулеметами.

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