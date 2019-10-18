Токио, , 09:27 — REGNUM Японский автопроизводитель Lexus зарегистрировал товарный знак LX 600 для своей топовой модели. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Зарегистрирован товарный знак был в патентном бюро Соединённых Штатов.

Вероятно, автокомпания запатентовала название LX 600 для вседорожника нового поколения. Нынешнее поколение LX собирается с 2008 года, поэтому появление авто новой генерации вполне возможно.

Ожидается, что у LX 600 будет гибридный 3,5-литровый агрегат V6 с двойной турбиной и непосредственным впрыском топлива.

На данный момент в США Lexus LX 570 продаётся только с атмосферным двигателем V8 рабочим объемом 5,7 л и производительностью 383 «лошадей». Что касается России, то здесь авто в исполнении LX 450d оборудовано 4,5-литровым 272-сильным дизельным мотором.

Напомним, ранее представители японских автопроизводителей — Toyota и Lexus объявили, что собираются создать к 2021 году три модели электромобилей. Причём уже в этом году на Токийском автосалоне компании представят концептуальный электрокар Lexus. Он продемонстрирует технологию, которая будет лежать в основе будущих электрокаров.

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